Πιστόριους: Οι επιθέσεις με drones στο Βέλγιο σχετίζονται με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, υπαινίχθηκε την Παρασκευή ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα πρόσφατα περιστατικά με drones στο Βέλγιο και στις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που κατέχει το βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, για τη χρηματοδότηση ενός τεράστιου δανείου προς την Ουκρανία.



Οι εμφανίσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν μετατραπεί σε συνεχή πρόβλημα στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες και έχουν προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά αυτά, που παρατηρούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, σε «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τα περιστατικά.



«Ναι, όλοι βλέπουμε αυτή τη (σύνδεση). Και οι Βέλγοι επίσης. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στη διάδοση ανασφάλειας, στον εκφοβισμό στο Βέλγιο: “Μην τολμήσετε να αγγίξετε τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία”. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του, αλλά ανέφερε ότι «αυτή η πιθανότητα είχε ήδη τεθεί υπό συζήτηση στο Βέλγιο».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπάρτ ντε Βέβερ δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται συγκεκριμένες και ισχυρές εγγυήσεις προτού προχωρήσει το σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα της ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Η στάση του Βελγίου είναι καθοριστική, καθώς ένα βελγικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η Euroclear, κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνταν.

Το αεροδρόμιο της Λιέγης επανέλαβε τις πτήσεις του μετά από προσωρινή διακοπή λόγω παρατήρησης drone την Παρασκευή — το δεύτερο τέτοιο περιστατικό μέσα στην εβδομάδα.

Drones που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης, ανάγκασαν σε εκτροπή πολλές εισερχόμενες πτήσεις και καθηλωσαν ορισμένες που επρόκειτο να απογειωθούν την Τρίτη.

Η βελγική κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση βασικών υπουργών και επικεφαλής υπηρεσιών ασφαλείας την Πέμπτη για να αντιμετωπίσει αυτό που ο υπουργός άμυνας χαρακτήρισε «συντονισμένη επίθεση».

Παρόμοια περιστατικά με drones προκάλεσαν προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας, την Πέμπτη.



Η Γερμανία αναπτύσσει ομάδες ταχείας αντιμετώπισεις drones

Ο γερμανικός στρατός δημιουργεί ομάδες ταχείας αντιμετώπισης άμεσων απειλών από drones, όπως δήλωσε ένας ανώτατος αξιωματούχος των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, σημειώνοντας ότι πρόσφατα έστειλε τέτοιους ειδικούς για βοήθεια στο Βέλγιο.

«Αυτές οι μονάδες κατά των drones δημιουργούνται αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αντιστράτηγος Αλεξάντερ Ζολφρανκ, επικεφαλής της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Γερμανίας, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Το γερμανικό υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι αποστέλλει ειδικούς στην αντιμετώπιση drones στο Βέλγιο, έπειτα από αίτημα των Βρυξελλών.

Ο Ζολφρανκ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις νέες μονάδες, επικαλούμενος λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, αλλά ανέφερε ότι μια ομάδα που στάλθηκε στην Κοπεγχάγη τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής της ΕΕ, ήταν εξοπλισμένη με συνδυασμό αισθητήρων και ενεργών συστημάτων.

«Διαθέτουν διάφορα συστήματα για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση drones. Έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να αναλάβουμε τον έλεγχο ενός drone και να το προσγειώσουμε σε συγκεκριμένο σημείο», είπε ο στρατηγός.

Οι ειδικοί κατά των drones διαθέτουν επίσης δικά τους drones που μπορούν να εκτοξεύουν δίχτυα για να παγιδεύσουν και να ρίξουν εχθρικά drones, καθώς και αναχαιτιστές που τα εμβολίζουν για να τα καταστρέψουν, πρόσθεσε.