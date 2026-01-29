Πηγές ιρανικού ΥΠΕΞ: Προτιμάμε μια στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, παρά μια συμφωνία

Το Ιράν πιστεύει ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ θα είναι πιο δαπανηρή από τον πόλεμο και, κατά συνέπεια, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει προετοιμαστεί για μια στρατιωτική σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Πέμπτη στην εφημερίδα Al-Akhbar, που είναι συνδεδεμένη με τη Χεζμπολάχ, πηγές από την Τεχεράνη.

Μια πηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε επίσης στο λιβανέζικο μέσο ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι το Ιράν είχε προσεγγίσει την Ουάσινγκτον προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία ήταν αναληθείς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε ζητήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Οι αμερικανικές ισχυρισμοί σχετικά με το αίτημα του Ιράν για διαπραγματεύσεις και επίτευξη συμφωνίας είναι αβάσιμοι και αποσκοπούν στην άσκηση ψυχολογικού πολέμου και πίεσης στην Τεχεράνη, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας», ανέφερε η Al-Akhbar, επικαλούμενη την πηγή.

Η πηγή συνέχισε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν πραγματικές διαπραγματεύσεις, αλλά προσπαθούν να επιβάλουν μια συμφωνία που το Ιράν θα αναγκαστεί να αποδεχτεί χωρίς συζήτηση.

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει τις αμυντικές του δυνατότητες και να αναγνωρίσει το Ισραήλ.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μια ισορροπημένη συμφωνία· θα σήμαινε την παράδοση του Ιράν», δήλωσε η πηγή στην Al-Akhbar.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια «ισορροπημένη» συμφωνία, αλλά θα επιλέξει την ένοπλη σύγκρουση αν δεν του δοθεί μια τέτοια.

«Αν αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ της συμφωνίας που προτείνει ο Τραμπ και του πολέμου, το Ιράν θα επιλέξει το δεύτερο, θεωρώντας το λιγότερο δαπανηρό, επειδή δεν θα παραδοθεί εκ των προτέρων».