Sky News, Reuters

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι γα την απόφαση Τραμπ να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, με τον βουλευτή Ολέξιι Γκοντσαρένκο να χαρακτηρίζει την κίνηση «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Sky News, ο Γκοντσαρένκο παραδέχθηκε ότι υπάρχει διπλωματική κρίση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, μετά την τεταμένη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει χρόνο στην Ουκρανία και να αναθεωρήσει την απόφασή του.

«Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση στις σχέσεις μας αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να ζητήσω από τον Ντόναλντ Τραμπ να ξανασκεφτεί την απόφασή του... Ίσως να μας δώσει λίγο χρόνο για να βρούμε λύση, γιατί αυτή η απόφαση είναι καταστροφική για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Γκοντσαρένκο απηύθυνε έκκληση στον Ζελένσκι να κάνει τα πάντα για να διορθώσει την κατάσταση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον προτρέψει να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Πρέπει να θεραπεύσουμε αυτή τη διαίρεση, πρέπει να συνεργαστούμε με την Αμερική, πρέπει να είμαστε ενωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η όποια εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ θα απαιτήσει την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντούσε σε ερώτηση σχετική με όσα μετέδωσε τη Δευτέρα το Reuters επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμα πρόσωπο με γνώση του θέματος, ότι οι ΗΠΑ εκπονούν σχέδιο που δυνητικά θα προσφέρει ελάφρυνση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι πιθανόν πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Δεν έχουμε ακούσει επίσημες δηλώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, η στάση μας προς τις κυρώσεις είναι γνωστή, τις θεωρούμε παράνομες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Και φυσικά εάν μιλήσουμε για εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, αυτές χρειάζεται να αποδεσμευθούν από αυτό το αρνητικό βάρος των λεγόμενων κυρώσεων».

Επίσης, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αναστολή της παροχής στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία θα είναι ο καλύτερος παράγοντας που θα συνεισφέρει στο θέμα της ειρήνης, αλλά προειδοποίησε ότι η Ρωσία χρειάζεται να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες της κίνησης αυτής από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επιφυλακτικός για τις αναφορές σχετικά με την παύση της αμερικανικής βοήθειας και δήλωσε ότι πρέπει να δει κανεις τις λεπτομέρειες.

«Εάν αυτό ισχύει, τότε είναι αυτή η απόφαση που μπορεί πραγματικά να ενθαρρύνει το καθεστώς του Κιέβου (να έλθει) στην ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ είναι ο βασικός προμηθευτής αυτού του πολέμου έως τώρα. Εάν οι ΗΠΑ σταματήσουν να είναι (προμηθευτής όπλων) ή αναστείλουν τις προμήθειες αυτές, πιθανόν θα είναι η καλύτερη συνεισφορά στο θέμα της ειρήνης».

Μάλιστα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την επιθυμία του να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ακούμε τη δήλωσή του για την επιθυμία του να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα και λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες για τις προτεινόμενες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι επίσης καλοδεχούμενο. Αλλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πώς η κατάσταση εξελίσσεται στην πραγματικότητα»,δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Δώρο» στη ρωσική ηγεσία θεωρήθηκε από πολλούς αναλυτές η διακοπή της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπλέβινς, η απόφαση του Τραμπ να «παγώσει» τη βοήθεια προς την Ουκρανία αποτελεί «μουσική στα αυτιά του Πούτιν».

Ο Μπλέβινς πρόσθεσε ότι η απόφαση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες του Βρετανού πρωθυπουργού, Σερ Κιρ Στάρμερ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών να καταρτίσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε την Τρίτη (04/03), ύστερα από την ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο της παύσης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ότι η χώρα του είναι απολύτως αποφασισμένη να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ είναι σημαντικός εταίρος και πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. Και συνέχισε τις δηλώσεις του αναφέροντας ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να αντέξουμε».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χορήγηση αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι υπαρξιακής σημασίας τόσο για το Κίεβο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε ανάγκη και ζητούμε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρώπης και της ''Ομάδας των 7''. Είναι υπαρξιακής σημασίας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά επίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Σμίχαλ δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ακόμη τα μέσα για να τροφοδοτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου. Ωστόσο, επεσήμανε ότι, μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας, υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και συγκεκριμένα ως προς τις επισκευές, τη συντήρηση και την τροφοδοσία των συστημάτων αυτών που είναι τα μόνα ικανά να αποκρούσουν τις επιθέσεις των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων με ήρεμο τρόπο. Δεν έχουμε παρά ένα σχέδιο: να νικήσουμε και να επιβιώσουμε. Είτε νικάμε ή το plan B θα γραφτεί από κάποιον άλλον».

Η Ουκρανία είπε επίσης ότι συζητά με τους Ευρωπαίους την πιθανότητα να αντικατασταθεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, δηλώνοντας ταυτόχρονα ανοικτή σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ύστερα από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για διακοπή της στήριξης προς το Κίεβο και τον στρατό του.

«Συζητάμε επιλογές με τους Ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Και σίγουρα δεν αποκλείουμε την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Regarding Arms Supplies…



First, it is necessary to assess which specific programs will cease to function, considering that many were already in their final stages. We should also remember that some programs were approved by Congress, which involves a distinct legal procedure.…