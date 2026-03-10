Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

Με μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε τη μακρά ιστορική πορεία της χώρας και την αντοχή της απέναντι σε εξωτερικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει επιβιώσει από επανειλημμένες συγκρούσεις και πιέσεις μέσα στους αιώνες.

«Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν φύγει, το Ιράν όμως έχει αντέξει» έγραψε χαρακτηριστικά.

Iran is the heir to a civilization at least 6,000 years old. Through the trials of history, no power has ever succeeded in erasing this storied name. Anyone who entertains the illusion of destroying Iran knows nothing of history. Aggressors have come and gone; Iran has endured. pic.twitter.com/XX63yFuynT — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 10, 2026

