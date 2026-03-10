Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία
10/03/2026 • 16:55

Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Με μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε τη μακρά ιστορική πορεία της χώρας και την αντοχή της απέναντι σε εξωτερικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει επιβιώσει από επανειλημμένες συγκρούσεις και πιέσεις μέσα στους αιώνες.

«Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα. Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν φύγει, το Ιράν όμως έχει αντέξει» έγραψε χαρακτηριστικά.

