Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των παγκόσμιων δυνάμεων

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των παγκόσμιων δυνάμεων εν μέσω των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι παγκόσμιες δυνάμεις συσπειρώνονται για να μας αναγκάσουν να υποκύψουμε... αλλά δεν θα το κάνουμε παρά όλα τα προβλήματα που μας δημιουργούν», δήλωσε ο Πεζέσκιάν σε ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.

Σε τεντωμένο σχοινί ΗΠΑ - Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ωθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρόθυρα πολέμου με το Ιράν, την ίδια στιγμή που οι συνεργάτες του τον προτρέπουν να εστιάσει περισσότερο στις οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων, υπογραμμίζοντας τους πολιτικούς κινδύνους μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, αναφέρει σε σημερινή εκτενή ανάλυσή του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ έχει διατάξει μια τεράστια συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και προετοιμασίες για μια πιθανή αεροπορική επίθεση πολλών εβδομάδων κατά του Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει εκθέσει λεπτομερώς στο αμερικανικό κοινό τους λόγους για τους οποίους μπορεί να οδηγεί τις ΗΠΑ στην πιο επιθετική τους ενέργεια κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την επανάσταση του 1979.

Η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο

Η εμμονή του Τραμπ με το Ιράν αποτελεί το πιο έντονο παράδειγμα μέχρι τώρα για το πώς η εξωτερική πολιτική - συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης χρήσης ωμής στρατιωτικής βίας - κυριαρχεί στην ατζέντα του κατά τους πρώτους 13 μήνες της δεύτερης θητείας του. Αυτό συχνά επισκιάζει εγχώρια ζητήματα, όπως το κόστος ζωής, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αποτελούν πολύ υψηλότερες προτεραιότητες για τους περισσότερους Αμερικανούς.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι, παρά την πολεμική ρητορική του Τραμπ, δεν υπήρχε ακόμη «ενιαία υποστήριξη» εντός της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή επίθεσης στο Ιράν. Οι σύμβουλοι του Τραμπ λαμβάνουν επίσης υπόψη την ανάγκη να αποφύγουν την αποστολή ενός «μη ξεκάθαρου μηνύματος» προς τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ανησυχούν περισσότερο για την οικονομία.

Προτεραιότητα στην αμερικανική οικονομία με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές

Οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου και στελέχη της εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών θέλουν τον Τραμπ εστιασμένο στην οικονομία. Αυτό τονίστηκε ως το κορυφαίο θέμα της εκστρατείας σε ιδιωτική ενημέρωση αυτή την εβδομάδα με πολλούς υπουργούς, σύμφωνα με πρόσωπο που παρευρέθηκε, αν και ο Τραμπ ήταν απών.

Αντίθετα, ένας δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι η ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ «έχει μεταφραστεί άμεσα σε νίκες για τον αμερικανικό λαό», προσθέτοντας ότι όλες οι ενέργειες του Προέδρου θέτουν την «Αμερική Πρώτη».

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα κρίνουν εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα συνεχίσει να ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η απώλεια ενός ή και των δύο σωμάτων από τους Δημοκρατικούς θα αποτελούσε πρόκληση για τον Τραμπ στα τελευταία χρόνια της προεδρίας του.