Πεζεσκιάν: Αρκετές χώρες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τη σύγκρουση

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Παρασκευή ότι «αρκετές χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης» και ότι «η απάντησή μας σε αυτές είναι σαφής: είμαστε προσηλωμένοι στη διαρκή ειρήνη στην περιοχή, αλλά δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε την τιμή και την εξουσία της χώρας μας».

Συγκεκριμένα, ο Πεζεσκιάν έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης πρέπει να απευθύνονται σε όσους «δεν σέβονται τον ιρανικό λαό και πυροδοτούν αυτή τη σύγκρουση».

Some countries have begun mediation efforts. Let's be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation's dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026

Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Παραδοθείτε ή θα έρθετε αντιμέτωποι με «εγγυημένο θάνατο»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα στελέχη του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα τους, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» σε όσους εγκαταλείψουν το κληρικό καθεστώς της Τεχεράνης.

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε τον ιρανικό λαό και βοηθήσουμε να πάρετε πίσω τη χώρα σας».

Τόνισε ότι όσοι παραδοθούν και καταθέσουν τα όπλα τους θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αυτομολήσουν θα βρίσκονται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό», προειδοποίησε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν δεν θα ήταν παρά «χάσιμο χρόνου» στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, κρίνοντας πως θα ήταν περιττή.

«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.

Επεκτείνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα περί παρέμβασης στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, ο Τραμπ είπε:

«Θέλουμε να μπούμε και να τα εκκαθαρίσουμε όλα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα τα ξαναχτίσει μέσα σε μια δεκαετία. Έχουν πληγεί πιο σκληρά από οποιονδήποτε άλλον, αλλά δεν θέλουμε κάποιον που θα τα ξαναχτίσει σε δέκα χρόνια. Τόσο θα χρειαζόταν».

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αντέταξε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο».

Νωρίτερα, ο κ. Αραγτσί είπε - επίσης στο NBC News - ότι η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί «για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για απόβαση».

«Τους περιμένουμε (σ.σ. τους εχθρούς). Είμαστε βέβαιοι πως θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και ότι θα πρόκειται για καταστροφή γι’ αυτούς», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή