Πέθανε σε ηλικία 35 ετών από λευχαιμία η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία, μεταδίδει το ABC.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK. «Θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας».

Η 35χρονη δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό δοκίμιο στο περιοδικό The New Yorker τον περασμένο μήνα, ότι διαγνώστηκε τον Μάιο του 2024 με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ είχε παραστεί σε παρουσίαση βιβλίου της στο In Goop Health Summit στο Σαν Φρανσίσκο το 2019, στο Craneway Pavilion της Καλιφόρνια.

Πίσω της αφήνει τον σύζυγό της, Τζορτζ Μόραν, τον μικρό γιο και την κόρη τους, καθώς και τους γονείς της, Καρολάιν Κένεντι και Εντ Σλόσμπεργκ, και τα αδέλφια της, Ρόουζ και Τζακ Σλόσμπεργκ.