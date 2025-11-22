Πέθανε ο Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα και σταθερή παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου επί τέσσερις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δήλωση που μεταδόθηκε το Σάββατο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κοστέλο διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα το 1983, λίγο μετά την ίδρυση της δικής του φίρμας, Paul Costelloe Collections, και η συνεργασία τους συνεχίστηκε έως τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Ο Κοστέλο, που ηγείτο της ανάπτυξης όλων των συλλογών του από το στούντιό του στο κεντρικό Λονδίνο, είχε προσκληθεί να παρουσιάσει τη δουλειά του στην κορυφαία πασαρέλα της πόλης το 1984, το πρώτο έτος της διοργάνωσης, και ήταν εκεί τον Σεπτέμβριο για να παρουσιάσει τις τελευταίες του δημιουργίες για την άνοιξη-καλοκαίρι.

Ο Κόστελο πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του στο Λονδίνο, έπειτα από σύντομη ασθένεια, ανέφερε η οικογένεια στη δήλωση που δημοσιεύτηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εκπρόσωπος του Κοστέλο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Ο Κοστέλο γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945, όπου και εκπαιδεύτηκε αρχικά πριν μετακινηθεί στη φημισμένη Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι και στη συνέχεια σε άλλη μητρόπολη της μόδας, το Μιλάνο, όπου εργάστηκε ως σχεδιαστής για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente.

Πέρασε κάποιο διάστημα στη Νέα Υόρκη όπου ίδρυσε τη δική του φίρμα προτού εγκατασταθεί στο Λονδίνο, όπου η συνεργασία του με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα γνώρισε άνθηση. Οι συλλογές του σήμερα περιλαμβάνουν γυναικεία και ανδρικά ενδύματα, τσάντες, είδη σπιτιού και κοσμήματα.

«Ο Πολ έζησε μια αξιοσημείωτη ζωή ως εξέχουσα προσωπικότητα στην ιρλανδική, βρετανική και διεθνή μόδα και επιχειρηματικότητα επί δεκαετίες. Έχτισε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση χάρη στο απίστευτο ταλέντο του, την πειθαρχία του και την αδιάκοπη δέσμευσή του στην ποιότητα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.

«Η ιστορία του ήταν - και παραμένει - μια πραγματικά αξιοσημείωτη ιρλανδική ιστορία επιτυχίας».