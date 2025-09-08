Πέθανε ο βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής Ντέιβιντ Μπάλτιμορ

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών, ο Αμερικανός βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1975, σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα (8/9) πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπάλτιμορ απεβίωσε το προηγούμενο Σάββατο.

Ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Ντέβιντ Μπάλτιμορ θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας. Το Νόμπελ του δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών.

Η καριέρα του και η φήμη του κινδύνευσαν το 1986, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση επιστημονικής απάτης. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ ευθέως, ωστόσο μια Γιαπωνέζα συνεργάτιδά του, με την οποία είχε συγγράψει μια μελέτη, κατηγορήθηκε από μια ερευνήτρια για παραποίηση δεδομένων σε ένα πείραμα ανοσολογίας.

Ο Μπάλτιμορ αναγκάστηκε πολλές φορές, το 1988 και το 1989, να απαντήσει για το θέμα δημοσίως, ακόμη και σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου. Το 1991 υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, αφού παρέμεινε στο αξίωμα μόλις για 18 μήνες.

Το 1996 ο καθηγητής Μπάλτιμορ και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν οριστικά από κάθε υποψία. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να την ξεχάσω», σημείωσε ο ίδιος αργότερα στην εφημερίδα New York Times, αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του.