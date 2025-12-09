Πεσκόφ: «Παντελώς ανόητες» οι δηλώσεις Μερτς περί προετοιμασίας της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκοί ισχυρισμοί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σκοπεύει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση ήταν λανθασμένοι, χαρακτηρίζοντας ως «ανόητους» τους ισχυρισμούς ότι ο Πούτιν σχεδιάζει πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, το 2005 χαρακτήρισε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα, επειδή δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι φτώχυναν και η ίδια η Ρωσία αντιμετώπιζε την απειλή της διάλυσης. Οι δυτικοί ηγέτες λένε ότι ο Πούτιν, αν κερδίσει στην Ουκρανία, θα επιτεθεί κάποια μέρα στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και έχει πει ότι ένα τέτοιο βήμα θα ήταν ανόητο για τη Ρωσία, δεδομένης της συμβατικής στρατιωτικής υπεροχής του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν θέλει να επαναφέρει την «παλιά Σοβιετική Ένωση» και ότι η Ευρώπη πρέπει να αμυνθεί ενάντια σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως σαφείς προθέσεις της Ρωσίας να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Μερτς. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να επαναφέρει την ΕΣΣΔ επειδή είναι αδύνατο, και ο ίδιος το έχει επανειλημμένα δηλώσει».

«Το να μιλάμε για αυτό δεν δείχνει σεβασμό προς τους εταίρους μας», είπε ο Πεσκόφ. «Προφανώς, ο κ. Μερτς δεν το γνωρίζει αυτό».

«Όσον αφορά την προετοιμασία για επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, αυτό είναι εντελώς ανόητο», δήλωσε ο Πεσκόφ.