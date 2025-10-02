Πεσκόφ: Οι ΗΠΑ παρέχουν ήδη τακτικά πληροφορίες στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ παρέχουν ήδη τακτικά πληροφορίες στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, το Κρεμλίνο, έπειτα από αναφορές ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με ρωσικούς ενεργειακούς στόχους στο Κίεβο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεταδίδουν πληροφορίες στην Ουκρανία σε τακτική βάση μέσω του διαδικτύου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Η παροχή και η χρήση ολόκληρης της υποδομής του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συλλογή και τη μεταφορά πληροφοριών στους Ουκρανούς είναι προφανής».

Η Wall Street Journal και η Reuters ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με στόχους ενεργειακής υποδομής μακράς εμβέλειας εντός της Ρωσίας, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στο Κίεβο πυραύλους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Όρμπαν: H Ουγγαρία θα υποστηρίξει την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής

Στο μεταξύ, ο Βίκτορ Όρμπαν θα υποστηρίξει την ουγγρική θέση για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. Εκεί, σύμφωνα με τον Όρμπαν, ηγέτες της ΕΕ θέλουν να επιτύχουν τη χρηματοδότηση παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία και να επιταχύνουν την ένταξη της εμπόλεμης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεύτερη ημέρα στην Κοπεγχάγη. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ξεκάθαρα φιλοπολεμικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Θέλουν να παραδώσουν κεφάλαια της ΕΕ στην Ουκρανία. Προσπαθούν να επιταχύνουν την ένταξη της Ουκρανίας με κάθε είδους νομικά τεχνάσματα. Θέλουν να χρηματοδοτήσουν παραδόσεις όπλων», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Υποστηρίζω σθεναρά την ουγγρική θέση».

Στο μεταξύ, η Ουγγαρία πρόκειται να αγοράσει συνολικά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη γαλλική εταιρεία ενέργειας Engie στο διάστημα από το 2028 ως το 2038, όπως δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτό θα χρησιμεύσει ως σημαντικός πυλώνας τις ενεργειακής ασφάλειας της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Σιγιάρτο μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Βουδαπέστη από εκπροσώπους της Engie και της ουγγρικής MVM.