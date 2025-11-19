Πεσκόφ: Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σχετικά με τις ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε το Κρεμλίνο σήμερα, Τετάρτη..

Έπειτα από πολυάριθμες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συντάξει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε στο Κίεβο να παραχωρήσει μέρος του εδάφους του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία να ανακοινωθούν από τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ είπε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται, αλλά ότι δεν έχει γίνει ακόμη επαρκής προετοιμασία για τη διεξαγωγή νέας συνάντησης κορυφής.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

Παρά ταύτα, νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.