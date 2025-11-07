Πεσκόφ: Δεν υπάρχει ρήγμα μεταξύ Λαβρόφ και Πούτιν - Τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά

Απέρριψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μπορεί να έχει χάσει την εύνοια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Απαντώντας σε ερώτηση στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτοί οι υπαινιγμοί «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και ότι ο Λαβρόφ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως υπουργού Εξωτερικών.

Το Κρεμλίνο δήλωσε, επίσης, ότι τα διεθνή συμφέροντα του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil θα πρέπει να γίνουν σεβαστά μετά την ανακοίνωση της ελβετικής εταιρίας εμπορίας ενεργειακών προϊόντων Gunvor ότι απέσυρε την πρότασή της για αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil.

Η κίνηση της Gunvor σημειώθηκε αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την αποκάλεσε «μαριονέτα» της Ρωσίας διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι αντίθετη στη συμφωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την εξέλιξη αυτή, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για εμπορικό θέμα και σχετίζεται με τις παράνομες όπως τις αποκάλεσε κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας, είπε όμως ότι είναι σημαντικό πως τα συμφέροντα της Lukoil προστατεύθηκαν.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα θεμιτά συμφέροντα μιας μεγάλης διεθνούς εταιρίας, περιλαμβανομένης μιας ρωσικής εταιρίας, όπως η Lukoil, από άποψη διεθνούς εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, πρέπει να είναι σεβαστά», είπε ο Πεσκόφ.

Η Lukoil υποχρεώθηκε να πουλήσει όλα τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ, όπως και στη Rosneft, μια άλλη μεγάλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί προσπάθεια να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η Lukoil δραστηριοποιείται σε ποικίλες χώρες όπως το Ιράκ, η Φινλανδία και η Ελβετία, πέρα από σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που έχει σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης περιλαμβανομένου του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Το Κρεμλίνο μίλησε επίσης για «θεμιτό δικαίωμα» της Βόρειας Κορέας μερικές ώρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η Νότια Κορέα.

«Σεβόμαστε το θεμιτό δικαίωμα των φίλων μας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας [Βόρεια Κορέα] να διασφαλίσει την ασφάλειά της και να λάβει μέτρα», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.