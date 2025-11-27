Περουβιανό δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Καστίγιο σε φυλάκιση άνω των 11 ετών για εξέγερση

Η δικαστική εξουσία του Περού καταδίκασε την Πέμπτη τον πρώην αριστερό πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο σε 11,5 χρόνια φυλάκισης για εξέγερση και συνωμοσία κατά του κράτους στα τέλη του 2022, όταν επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαλύσει το Κογκρέσο και να αναλάβει ευρείες εξουσίες.

Η καταδίκη του Καστίγιο έρχεται μια ημέρα αφότου ένας άλλος πρώην πρόεδρος, ο Μάρτιν Βισκάρα, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο Καστίγιο, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, απομακρύνθηκε από το αξίωμά του τον Δεκέμβριο του 2022, αφού επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο. Η κίνηση αυτή πυροδότησε βίαιες διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης που τον αντικατέστησε και άφησε δεκάδες νεκρούς, κυρίως σε φτωχότερες περιοχές όπου απολάμβανε μεγαλύτερη υποστήριξη.

Κατά την τελική του δήλωση υπεράσπισης στη δίκη την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες για εξέγερση εναντίον του και είπε ότι όταν επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο — μια κίνηση που δεν υποστηρίχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας - απλώς διάβασε «ένα έγγραφο χωρίς συνέπειες».

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 34 ετών για τον Καστίγιο.

Τα ονόματα των Καστίγιο και Βισκάρα έρχονται να προστεθούν σε έναν αυξανόμενο κατάλογο πρώην ηγετών που έχουν φυλακιστεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει φυλακίσει πέντε πρώην προέδρους. Το Περού έχει έξι προέδρους από το 2018 λόγω μιας σειράς παραιτήσεων και καθαιρέσεων, που συχνά οφείλονται σε σκάνδαλα διαφθοράς.

Μετά την απομάκρυνση του Καστίγιο, η τότε αντιπρόεδρός του, Ντίνα Μπολουάρτε, ανέλαβε την εξουσία. Η Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, αφού το Κογκρέσο την κήρυξε «ηθικά ακατάλληλη» να κυβερνήσει.

Ο Μπολουάρτε αντικαταστάθηκε από τον Χοσέ Χέρι, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει την προεδρική θητεία του έως τον Ιούλιο του 2026. Οι προεδρικές εκλογές του Περού έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του επόμενου έτους.