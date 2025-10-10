Περού: Η Βουλή καθαίρεσε την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε με την αιτιολογία της «ηθικής ανικανότητας»

Το Κογκρέσο του Περού ψήφισε ομόφωνα την καθαίρεση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, εν μέσω αυξανόμενης οργής για την άνοδο της εγκληματικότητας και κατηγοριών για διαφθορά.

Μία από τις πιο αντιδημοφιλείς ηγέτιδες στον κόσμο αποπέμφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, λίγες μόλις ώρες αφότου διάφορα πολιτικά μπλοκ κατέθεσαν προτάσεις καθαίρεσης με το σκεπτικό της «ηθικής ανικανότητας».

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά από ένα ένοπλο περιστατικό την Τετάρτη, όταν αρκετά μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος κούμπια Agua Marina τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε συναυλία που έγινε σε χώρο του περουβιανού στρατού.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα είχαν καλέσει τη Μπολουάρτε να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου το βράδυ της Πέμπτης για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά δεν εμφανίστηκε, και έτσι οι βουλευτές προχώρησαν σε ταχεία διαδικασία καθαίρεσης.

Η 63χρονη Μπολουάρτε ήταν βαθιά αντιδημοφιλής, με ποσοστά αποδοχής μόλις 2% έως 4%, ύστερα από κατηγορίες ότι επωφελήθηκε παράνομα από το αξίωμά της και ότι ευθύνεται για θανατηφόρες καταστολές διαδηλώσεων υπέρ του προκατόχου της.

Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία.

Η αποπομπή της συνεχίζει το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» ηγετών στη χώρα των Άνδεων· τρεις πρώην πρόεδροι βρίσκονται ήδη στη φυλακή.

Η ψηφοφορία του Κογκρέσου σηματοδοτεί αναστροφή στάσης, καθώς προηγούμενες προτάσεις καθαίρεσης είχαν απορριφθεί χωρίς καν να φτάσουν σε συζήτηση.

Η τελευταία προσπάθεια ξεχώρισε επειδή δεξιά κόμματα που μέχρι πρότινος τη στήριζαν, όπως το Popular Renewal του Ραφαέλ Λόπες και το Popular Force της Κέικο Φουχιμόρι, συντάχθηκαν υπέρ της αποπομπής της. Και οι δύο αναμένεται να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία στις εκλογές του Απριλίου 2026.

Η Μπολουάρτε είχε ανέλθει στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, αφού ο προκάτοχός της, Πέδρο Καστίγιο, τον οποίο υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος, καθαιρέθηκε και συνελήφθη όταν προσπάθησε να διαλύσει το Κογκρέσο.

Η καθαίρεσή του προκάλεσε πολύμηνες, αιματηρές διαδηλώσεις, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές των Άνδεων και ιθαγενείς κοινότητες, με οργανώσεις δικαιωμάτων να κατηγορούν την κυβέρνηση Μπολουάρτε για υπερβολική χρήση βίας.

Πρόσφατα, ενεπλάκη και σε σκάνδαλο παράνομου πλουτισμού για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και ρολόγια, ενώ τον Ιούλιο είχε αποφασίσει να διπλασιάσει τον μισθό της.