Πέντε Γερμανοί ορειβάτες σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές την Κυριακή.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να αναρριχηθούν στην Cima Vertana στην οροσειρά Ορτλέρ κοντά στο χωριό Σόλντα. Η χιονοστιβάδα τους έπληξε καθώς κατευθύνονταν προς την κορυφή.

Η χιονοστιβάδα και ο πάγος παρέσυραν μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων ορειβατών. Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα άλλα δύο θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή.

Δύο άλλοι ορειβάτες γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς.

Το ορεινό όγκο Ορτλέρ, μέρος των ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.