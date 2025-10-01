Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τυχαία τεστ ανιχνευτή ψεύδους σε δεκάδες άτομα των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών ανώτατων αξιωματούχων, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την πρόταση και έγγραφα που απέκτησε η Washington Post. Το μέτρο αυτό κλιμακώνει τον «πόλεμο» του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ εναντίον των διαρροών και της εσωτερικής διαφωνίας.

Όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, οι υπάλληλοι στο γραφείο του υπουργού Άμυνας και στο Μεικτό Επιτελείο, που υπολογίζονται σε περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, θα κληθούν να υπογράψουν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), η οποία «απαγορεύει τη διάθεση μη δημόσιων πληροφοριών χωρίς έγκριση ή εκτός προκαθορισμένης διαδικασίας», σύμφωνα με προσχέδιο υπομνήματος του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ.

Ξεχωριστό έγγραφο, επίσης, θα θεσπίζει πρόγραμμα τυχαίων πολυγραφικών ελέγχων για τους αξιωματούχους αυτούς. Τα έγγραφα δεν θέτουν όριο ως προς το ποιοι θα υπάγονται στις συμφωνίες και στους ελέγχους, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν από τετράστερους στρατηγούς έως διοικητικούς βοηθούς.

Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ και του Πενταγώνου να εντοπίσουν αξιωματούχους που δεν θεωρούνται εμπιστεύσιμοι ή που παρέχουν πληροφορίες σε δημοσιογράφους.

Πρώην αξιωματούχοι και νομικοί της εθνικής ασφάλειας επισήμαναν ότι υπάρχουν ήδη περιορισμοί και κυρώσεις για μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση πληροφοριών, υποδεικνύοντας ότι τα νέα μέτρα στοχεύουν περαιτέρω στον εκφοβισμό και την αποτροπή του προσωπικού.

«Αυτό φαίνεται να αφορά πολύ περισσότερο τη διασφάλιση της πίστης προς το DOD [Υπουργείο Άμυνας] και την ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ παρά την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ξένης κατασκοπείας» δήλωσε ο Μαρκ Ζέιντ, δικηγόρος που έχει εκπροσωπήσει πολλούς πληροφοριοδότες και κυβερνητικούς αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν απαιτούνταν μέχρι τώρα ανιχνευτές ψεύδους. Και θα αναρωτιόμουν γιατί τώρα επιβάλλεται πολύγραφος και μια υπέρμετρα ευρεία συμφωνία εμπιστευτικότητας, πέρα από το να εκφοβιστεί το δυναμικό και να εξασφαλιστεί πιο σφιχτός έλεγχος».

Το Πεντάγωνο είχε «ενοχλήσει» τον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί ανιχνευτές ψεύδους για να εντοπίσει ποιοι διέρρεαν πληροφορίες στα ΜΜΕ. Ένας πολιτικός διορισμένος και σύμβουλος του Χέγκσεθ, ο Πάτρικ Γουίβερ, παραπονέθηκε την άνοιξη σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου εκφράζοντας ανησυχία ότι αυτός και τα μέλη της ομάδας του θα μπορούσαν σύντομα να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε τεστ. Ο Λευκός Οίκος παρενέβη για να σταματήσει προσωρινά την πρακτική.