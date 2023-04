Pentagon Leaks: Πώς κατάφερε να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα ο 21χρονος Εθνοφρουρός

Ο 21χρονος άνδρας από τη Μασαχουσέτη που συνελήφθη την Πέμπτη από το FBI σε σχέση με την πιο μεγάλη διαρροή απόρρητων εγγράφων της αμερικανικής κυβέρνησης μετά τα Wikileaks είχε πάθος για τον στρατό, τα όπλα και τον πόλεμο, δήλωσαν στο CNN αρκετοί πρώην συμμαθητές του στο λύκειο.

BREAKING NEWS: Federal agents agencies have made an arrest in the Pentagon leak!#JackTeixeira of the Air National Guard is suspected of leaking secret U.S documents related to the Ukraine war. https://t.co/2Cl0mhedv7