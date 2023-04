Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, με δηλώσεις του επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων για τη σύλληψη του 21χρονου Τζακ Τειξέιρα, μέλους της Εθνοφρουράς της αμερικανικής αεροπορίας, ως υπεύθυνου για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου που έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τις ΗΠΑ.

Όπως διευκρίνισε ο Γκάρλαντ, ο ύποπτος που είναι ο διαχειριστής γκρουπ στο διαδίκτυο όπου έγινε η διαρροή των εγγράφων κρατείται και θα εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης.

Φωτογραφίες από τη σύλληψη δημοσίευσε η New York Post ενώ στο Twitter έχουν αναρτηθεί και βίντεο

JUST IN: Air National Guardsman Jack Teixeira arrested in US intel leaks https://t.co/7m3701TASJ pic.twitter.com/6jq1WDoe0z

BREAKING NEWS: Federal agents agencies have made an arrest in the Pentagon leak!#JackTeixeira of the Air National Guard is suspected of leaking secret U.S documents related to the Ukraine war. https://t.co/2Cl0mhedv7