Αποσύρεται από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτό το αξίωμα δήλωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της ως επικεφαλής των Δημοκρατικών στο κοινοβούλιο, μια ημέρα αφότου οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφάλισαν οριακή πλειοψηφία, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

