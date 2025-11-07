Παροτρύνσεις Μακρόν προς τον Σάρα να ενταχτεί στον διεθνή συνασπισμό εναντίον των τζιχαντιστών του ΙΚ

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε την Πέμπτη τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο Συνόδου για το κλίμα στη Βραζιλία, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Βρισκόμαστε μερικές ημέρες πριν από τις τελετές για τη δέκατη επέτειο της 13ης Νοεμβρίου», θύμισε ο Γάλλος πρόεδρος στον Τύπο στην Μπελέμ, όπου θα διεξαχθεί (10η-21η Νοεμβρίου) η COP30, και κανένας δεν «ξέχασε» πως οι επιθέσεις που διαπράχθηκαν στο Παρίσι το 2015 είχαν «υπόθαλψη« στη Συρία, κατά συνέπεια η παρότρυνσή του αφορά και «την ασφάλεια των Γάλλων».

Εξήγησε ότι αναμένει «η Συρία να γίνει πλήρως και εξ ολοκλήρου παράγοντας στον αγώνα που διεξάγουμε εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων και στην περιοχή».

Ο κ. Μακρόν εξήρε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του μεταβατικού Σύρου προέδρου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμβολική κίνηση ενόψει της επίσκεψής του, την ερχόμενη Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο.

Η χθεσινή απόφαση «ήταν σημαντικό βήμα», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας, που βρίσκει ότι επικυρώνει «τη στρατηγική» που είχε υιοθετήσει το Παρίσι.

«Αποφασίσαμε από την αρχή να διεξάγουμε διάλογο με τον μεταβατικό πρόεδρο στο πλαίσιο προσπάθειας για την ανάκτηση της ενότητας, (τη διασφάλιση) της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, για να αγωνιστούμε πιο αποτελεσματικά εναντίον της παραγωγής ναρκωτικών, των τρομοκρατικών οργανώσεων και για να επιτρέψουμε την επιστροφή των προσφύγων», είπε.

Οι δυνάμεις του Άχμεντ αλ Σάρα, η οργάνωση του οποίου, η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) έχει πλέον διαλυθεί επισήμως, ανέτρεψαν τον Δεκέμβριο τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Με αυτή την ιδιότητα, του επικεφαλής της ΧΤΣ, ο ως πρότινος τζιχαντιστής είχε συμπεριληφθεί το 2013 στον κατάλογο προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΟΗΕ.

Η ΧΤΣ ήταν παλιότερα γνωστή με την ονομασία «Μέτωπο Υποστήριξης»· αρχικά ήταν ο βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία. Ανακοίνωσε πάντως πως διέκοψε τις σχέσεις της με την τζιχαντιστική οργάνωση το 2016 κι αποπειράθηκε να προβάλλει πιο μετριοπαθή εικόνα έκτοτε.