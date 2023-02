Στα χρώματα της Ουκρανίας φωτίζεται σήμερα η Ευρώπη, την παραμονή της συμπλήρωσης ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Το Παρίσι φώτισε τον Πύργο του Άιφελ στα μπλε και κίτρινα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, καθώς οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονταν για τη μαύρη επέτειο.

Eiffel Tower lit up in Ukrainian flag colours in support of Ukraine as 24 February marks one year since Russia’s invasion began. The ceremony was attended by the Ukrainian ambassador and Paris mayor (left on footage). Video: Yuri Safronov / exclusively for Novaya-Europe pic.twitter.com/6a7hj7p1F8

Στη Βρετανία, οι Λονδρέζοι συγκεντρώθηκαν επίσης στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να πραγματοποιήσουν αγρυπνία υπέρ της Ουκρανίας, με αφορμή την πρώτη επέτειο του πολέμου, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Και τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως φωτίστηκαν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Κομισιόν στο Twitter.

«Πριν ένα χρόνο, ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε άλλαξε. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με μια ευρείας κλίμακας εισβολή, επιτιθέμενη στις δημοκρατικές αξίες και την ειρήνη», αναφέρεται.

A year ago, the world as we knew it changed: Russia attacked Ukraine in a full-scale invasion, assaulting democratic values and peace.



Tonight, the colours of the Ukrainian flag shine bright on our headquarters.



More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/W5XJrIMJAe