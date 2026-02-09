Παρίσι και Κίεβο θέλουν να αναπτύξουν κοινή παραγωγή όπλων - Σκοπός η ενίσχυση της άμυνάς τους

Γαλλία και Ουκρανία θέλουν να προχωρήσουν σε μια κοινή παραγωγή όπλων, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μετά την επίσκεψη στο Κίεβο της Γαλλίδας ομολόγου του, Κατρίν Βοτρέν.

«Περνάμε από τις απλές παραδόσεις στην κοινή παραγωγή και σε μακροπρόθεσμες λύσεις που ενισχύουν συστηματικά την άμυνά μας», έγραψε ο Μιχαΐλο Φεντόροφ στο Telegram.

Η Γαλλία ανήκει στους μεγαλύτερους Ευρωπαίους υποστηρικτές του Κιέβου, που αντιμετωπίζει από τον Φεβρουάριο του 2022 την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, η συνεργασία αυτή αφορά επίσης «την επιτάχυνση των παραδόσεων αεροσκαφών και τη συνέχιση της παραγωγής σε ποσότητες ρεκόρ βομβών AASM Hammer».

Το Κίεβο θέλει επίσης να παραλάβει νέες παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T, πυραύλους εδάφους-αέρος Mistral και Crotale, πρόσθεσε.

Η Βοτρέν ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω της πλατφόρμας Χ την πρόθεση για την «από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων για την άμυνα, κυρίως στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των δεδομένων», ενώ η σύγκρουση θα εισέλθει σύντομα στον πέμπτο χρόνο της.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε τη συν-ανάπτυξη και τη συμπαραγωγή ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις αμοιβαίες εμπειρίες μας. Πολύ συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας», διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο στο Κίεβο στην οποία μετείχε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Γαλλία ανακοίνωσε το 2025 την αποδέσμευση βοήθειας δύο δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Τον Νοέμβριο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν είχαν υπογράψει «δήλωση προθέσεων» για τη μελλοντική αγορά από το Κίεβο 100 αεροσκαφών Rafale με τον σχετικό οπλισμό τους, σε έναν χρονικό ορίζοντα δέκα ετών.