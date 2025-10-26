«Παράθυρο» για συμφωνία με τη Βραζιλία αφήνει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε ορισμένες συμφωνίες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στη Μαλαισία.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε μερικές πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», είπε ο Τραμπ.

Ο Λούλα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα βελτιωθούν κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο είδος σύγκρουσης μεταξύ της Βραζιλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Λούλα μέσω μεταφραστή.

Οι ηγέτες έκαναν τις δηλώσεις τους πριν από τη συνάντησή τους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, την Κυριακή.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα, ανέφερε ότι οι δύο πρόεδροι είχαν μια ευχάριστη συνάντηση και ότι ο Τραμπ έδωσε οδηγίες για την έναρξη διμερούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων.

«Θα καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα διαπραγματεύσεων και θα καθορίσουμε τους τομείς για τους οποίους θα συζητήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε», δήλωσε ο Βιέιρα στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Βραζιλία είχε ζητήσει την αναστολή των δασμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ είχε αυξήσει τους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές των περισσότερων βραζιλιάνικων προϊόντων από 10% σε 50% στις αρχές Αυγούστου, συνδέοντας την κίνηση με αυτό που χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως την αύξηση των δασμών «λάθος», επικαλούμενος το εμπορικό πλεόνασμα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε διάστημα 15 ετών.

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στα βραζιλιάνικα προϊόντα έχουν αρχίσει να αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο βοείου κρέατος, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενθαρρύνοντας την τριγωνοποίηση μέσω τρίτων χωρών, όπως το Μεξικό, ενώ οι βραζιλιάνικες εξαγωγές προς την Κίνα συνεχίζουν να αυξάνονται.