Ένα νέο κεφάλαιο στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, εγκαινίασε η μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνομιλία, που διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες, χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό ηγέτη ως «παραγωγική» και φαίνεται να αποτέλεσε το πρώτο βήμα για μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη, με στόχο να διερευνηθεί η δυνατότητα τερματισμού του πολέμου που μαίνεται από το 2022.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως μεταδίδει το SkyNews, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δήλωσε, επίσης, ότι θα ενημερώσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συνομιλία του με τον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους αύριο.

Το παρασκήνιο με τους Tomahwk -Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Πούτιν;

Σύμφωνα όσα δήλωσε το Κρεμλίνο, η πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία προήλθε από τον Πούτιν, γεγονός που δείχνει ότι το Κρεμλίνο αναζητεί δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk στην Ουκρανία θα επιδείνωνε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και θα υπονόμευε κάθε ειρηνευτική διαδικασία. Σε αυτήν την δήλωση μπορεί ίσως να βρει κανείς την απάντηση στο κίνητρο της πρωτοβουλίας του Ρώσου προέδρου να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ηγέτη.

Συνομίλησαν για δυόμιση ώρες - Από κοντά στη Βουδαπέστη

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας», σημείωσε ο Τραμπ.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Πούτιν «ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ για την ενασχόλησή της με τα παιδιά» και πως οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς και για το μέλλον του εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον πόλεμο.

Tο Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία και ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «η παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία θα έθετε σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία».