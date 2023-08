«Παραγωγικές» χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες της Τζέντα οι Ουκρανοί, «καταδικασμένες» οι Ρώσοι

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι διήμερες συνομιλίες στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, για την επίτευξη προόδου, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν «παραγωγικές», αλλά η Μόσχα χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια «καταδικασμένη προσπάθεια της Δύσης», ο Παγκόσμιος Νότος (οι χώρες που ήταν άλλοτε γνωστές ως «Τρίτος Κόσμος») να συνταχθεί με την πλευρά του Κιέβου.

Περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι η Ρωσία, συμμετείχαν στις συνομιλίες της Τζέντα που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων της συνάντησης που εξέδωσε η Σαουδική Αραβία.

