Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας των σιτηρών. Οι Ρώσοι χτύπησαν ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη, με τους Ουκρανούς να πλήττουν με drone ρωσικά πλοία (ένα πολεμικό και ένα τάνκερ) στη Μαύρη Θάλασσα. Ενέργεια, που προκάλεσε την οργή της Μόσχας, που απείλησε με βαριά αντίποινα.

Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πολλαπλές πυραυλικές επιθέσεις τη νύχτα του Σαββάτου, ενώ οι Ουκρανοί απάντησαν με πυραυλικό χτύπημα σε γέφυρα της Κριμαίας.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Χτυπήθηκε γέφυρα στην Κριμαία

Η οδική γέφυρα Τσόνχαρ που συνδέει την ηπειρωτική Ουκρανία με την Κριμαία καταστράφηκε από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της προσαρτηθείσας χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο -επίσης διορισμένος από τη Μόσχα- ένας αγγλογαλλικός πύραυλος Storm-Shadow έπληξε τη γέφυρα, μία από τις τρεις οδικές διασυνδέσεις της Κριμαίας με την Ουκρανία. Ο Σάλντο δεν παρουσίασε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι η γέφυρα ήταν κλειστή για επισκευές.

The bridge over the Henichesk Strait connecting Henichesk with the Arabat Spit and the Chonhar bridge over the Syvash Bay between Crimea and the Kherson region came under fire, the occupation authorities said. pic.twitter.com/Je1YRjFHZN — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Τον Ιούνιο η Ουκρανία έπληξε την ίδια γέφυρα, η οποία βρίσκεται πάνω στον δρόμο που χρησιμοποιούσε ο ρωσικός στρατός για τις μετακινήσεις του από την Κριμαία προς άλλα μέρη της Ουκρανίας τα οποία ελέγχει η Μόσχα.

Ο Σάλντο έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ότι μια άλλη μικρή γέφυρα, στο στενό Τόνκι, που συνδέει την πόλη Χενίτσεσκ με το Αραμπάτ Σπιτ, στη βορειοανατολική ακτή της Κριμαίας, βομβαρδίστηκε και ένας άμαχος οδηγός τραυματίστηκε. Δεν είναι σαφές αν έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτήν τη γέφυρα. Ο Σάλντο πρόσθεσε ότι ένας αγωγός φυσικού αερίου που περνούσε από τη γέφυρα και εφοδίαζε το Χενίτσεσκ υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς φυσικό αέριο περίπου 20.000 άνθρωποι. Το Χενίτσεσκ είναι το προσωρινό διοικητικό κέντρο του τμήματος της Χερσώνας που ελέγχουν οι Ρώσοι.

Οι επιθέσεις αυτές δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις από και προς τη χερσόνησο, την οποία κατέλαβε η Ρωσία το 2014. Στις 17 Ιουλίου μια επίθεση που τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης την απέδωσαν σε ουκρανικά, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη χερσόνησο με τη νότια Ρωσία. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, άλλο ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος, φορτωμένο με εκρηκτικά, προκάλεσε ζημιές σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στην ίδια γέφυρα.

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drone τη νύχτα του Σαββάτου

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια τη νύκτας επίθεση κατά κύματα εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ τουλάχιστον 10 πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικές αεροπορικές βάσεις στις περιοχές Ρίβνε, Χμελνίτσκι και Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, οι βομβαρδισμοί ήταν επιτυχείς, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεκάδες Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα, σημειώθηκαν σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, επλήγη αεροναυπηγική βιομηχανία, αλλά και κέντρο αιμοδοσίας, με νεκρούς και τραυματίες. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν, από το έδαφος της Λευκορωσίας, υποστήριξε το Κίεβο.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέστρεψε 30 από συνολικά 40 πυραύλους κρουζ και τα 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τρεις υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, όμως δεν αποκάλυψε άλλες πληροφορίες γι' αυτούς. «Συνολικά, σε επιθέσεις κατά κύματα από το βράδυ της 5ης Αυγούστου μέχρι το πρωί της 6ης Αυγούστου 2023, ο εχθρός χρησιμοποίησε 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα αν σημειώθηκε κάποια ζημιά από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας ούτε τι συνέβη με τους 10 πυραύλους κρουζ που δεν καταρρίφθηκαν.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρεια Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, ο Σέρχι Τιούριν, δήλωσε πως μεταξύ των στόχων ήταν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Σταροκοστιαντίνιφ. «Το αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιφ είναι στο μυαλό του εχθρού. Σημειώθηκε σειρά εκρήξεων στις κοινότητες Σταροκοστιαντίνιφ και Χμελνίτσκι», είπε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Οι περισσότεροι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε.

Ο Τιούριν δήλωσε πως εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα κοινοτικό πολιτιστικό κέντρο και το σταθμό λεωφορείων, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε σιλό σιτηρών.

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ δήλωσε στο εθνικό ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο πως ένας από τους κύριους στόχους της ρωσικής επίθεσης στη διάρκεια της νύκτας ήταν η περιφέρεια Χμελνίτσκι. «Τώρα το αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιφ είναι αυτό που στοιχειώνει τον εχθρό», δήλωσε ο Ιχνάτ.

Η Ρωσία είχε στοχοθετήσει στα τέλη Ιουλίου το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιφ στην περιφέρεια Χμελνίτσκι.

Ουκρανία: Θα κλιμακώσουμε τις επιθέσεις με drone

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων έπειτα από σειρά «επιτυχών» πληγμάτων, διεμήνυσε ο γραμματέας του ουκρανικού συμβουλίου ασφαλείας Ολεξίι Ντανίλοφ χθες Σάββατο.

«Οι ρωσικοί στόχοι είναι το καλύτερο πεδίο δοκιμής για τα ουκρανικά όπλα» και για «την προώθησή τους στην παγκόσμια αγορά όπλων», ανέφερε ο κ. Ντανίλοφ μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Αύγουστος ήταν «ιδιαίτερα επιτυχημένος για τους ουκρανούς κυνηγούς» μέχρι στιγμής, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών εμπορικών και πολεμικών πλοίων.

Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, ρωσικό δεξαμενόπλοιο επλήγη από ναυτικό drone στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με ΜΜΕ, ρωσικό αποβατικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας επλήγη επίσης από ουκρανικό ναυτικό drone προχθές Παρασκευή στη Ναβαρασίσκ.

«Με κάθε νέα αποστολή μάχης, τα ουκρανικά drones μάχης και τα ναυτικά drones γίνονται ολοένα πιο ακριβή, οι χειριστές τους πιο πεπειραμένοι, ο συντονισμός της μάχης γίνεται πιο αποτελεσματικός, και οι κατασκευαστές έχουν ευκαιρίες να βελτιώσουν τα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά» τους, υποστήριξε.

Θα γίνουν κι άλλα πλήγματα, πιο εκτεταμένα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις για να μεγεθυνθούν «οι ρωσικές απώλειες», συμπλήρωσε.

Ρώσοι: Το Κίεβο έπληξε το πανεπιστήμιο του Ντονέτσκ

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προκάλεσαν χθες βράδυ, με οβίδες διασποράς, πυρκαγιά σε πανεπιστημιακό κτίριο, στο Ντονιέτσκ, είπε ο φιλορώσος δήμαρχος της πόλης. «Ως αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης επίθεσης εναντίον του Ντονέτσκ, το πρώτο κτίριο της πανεπιστημιακής σχολής Οικονομικών και Εμπορίου βρίσκεται στις φλόγες», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος Αλεξέι Κουλέμζιν.

«Χρησιμοποιούμε 12 βυτιοφόρα νερού, τρεις πυροσβεστικές κλίμακες και 100 πυροσβέστες», δήλωσε ο Αλεξέι Κοστρουμπίτσκι, ο διορισμένος από τη Ρωσία υπουργός αρμόδιος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην εν λόγω περιφέρεια, την οποία η Μόσχα αποκαλεί Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

«Ολόκληρη η στέγη είναι στις φλόγες».

Ο Κοστρουμπίτσκι δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς κατά το βομβαρδισμό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή. Αμφότερες οι πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά διασποράς τους 17 μήνες που διαρκεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για το φερόμενο βομβαρδισμό. Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετουν αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Ο Κοστρουμπίτσκι δήλωσε πως δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο στη διάρκεια του βομβαρδισμού.

«Το πιο δύσκολο είναι ότι η στέγη είναι ξύλινη, έτσι η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα», πρόσθεσε.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε επικαλούμενο τον Κοστρουμπίτσκι και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πως η φωτιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.800 τετραγωνικκών μέτρων πριν τεθεί υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα

Την ίδια ώρα, το Κίεβο διαμηνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις επιθέσεις με drones, εναντίον ρωσικών στόχων, έπειτα από σειρά «επιτυχών» πληγμάτων.

Νέες δορυφορικές εικόνες από το κατεστραμμένο ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μ. Θάλασσα

Σοβαρές ζημιές φαίνεται πως προκάλεσε η προ δυο ημερών επίθεση της Ουκρανίας με θαλάσσιο drone στο ρωσικό πολεμικό σκάφος «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ» που ήταν αγκυροβολημένο στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Ναβοροσίσκ.

Σε νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή διακρίνονται ένας πλωτός γερανός, ένα σκάφος διάσωσης έκτακτης ανάγκης και δύο καταδυτικές βάρκες, να έχουν προσεγγίσει το πλοίο, το οποίο είχε πάρει κλίση μετά το χτύπημα.

New images of the damaged Russian landing ship "Olenegorsky Gornyak" have appeared.



A floating crane, an emergency rescue vessel and two diving boats were spotted near the Russian ship. pic.twitter.com/nXH2MTwdlu — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023

Υπενθυμίζεται ότι μια ουκρανική πηγή δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNN πως ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χτύπησε με επιτυχία το πλοίο έφερε 450 κιλά TNT.

Το «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ», σύμφωνα με τις προδιαγραφές, έχει ηλικία 43 ετών, ανήκει στον Βόρειο Στόλο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και μπορεί να μεταφέρει φορτίο 450 τόνων, καθώς και 25 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Πρόσφατα, αξιοποιήθηκε για τη μεταφορά πολιτικών οχημάτων και αγαθών από και προς την Κριμαία.