Πάπας Λέων σε ΗΠΑ: Μην επιχειρήσετε στρατιωτική ανατροπή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Ο Πάπας Λέων προέτρεψε την Τρίτη την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επιχειρήσει την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, δήλωσε ότι θα ήταν προτιμότερο να επιχειρηθεί διάλογος ή να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Βενεζουέλα, εάν η Ουάσιγκτον επιθυμεί να επιφέρει αλλαγές στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για την καταπολέμηση του ρόλου που, όπως ισχυρίζεται, διαδραματίζει ο Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με τις απειλές του Τραμπ να απομακρύνει τον Μαδούρο με τη βία, ο Πάπας είπε: «Είναι καλύτερο να αναζητηθούν τρόποι διαλόγου ή ίσως πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πίεσης».

Ο Πάπας, μιλώντας κατά την επιστροφή του από την Τουρκία και το Λίβανο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους για να επιτύχει αλλαγή «αν αυτό είναι που θέλουν να κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι επιλογές που εξετάζει η Αμερική περιλαμβάνουν μια απόπειρα ανατροπής του ηγέτη της Βενεζουέλας και ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για μια νέα φάση επιχειρήσεων μετά από μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική και σχεδόν τρεις μήνες επιθέσεων σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ο Πάπας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε επίσης ότι τα μηνύματα που έρχονται από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την πολιτική της απέναντι στη Βενεζουέλα είναι ασαφή.

«Από τη μία πλευρά, φαίνεται ότι υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων», είπε ο πάπας, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Μαδούρο τον περασμένο μήνα.

«Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει κάποια δραστηριότητα, κάποια (στρατιωτική) επιχείρηση. Οι φωνές που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν με κάποια συχνότητα», πρόσθεσε ο Πάπας.

Ο Πάπας, που εξελέγη τον Μάιο και κατάγεται από το Σικάγο, είναι εξοικειωμένος με τη Λατινική Αμερική, καθώς πέρασε πολλά χρόνια ως κληρικός στο Περού.