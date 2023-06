Πάπας Φραγκίσκος για το Ναυάγιο στην Πύλο: Ο πόνος είναι τεράστιος (vid)

Ο πάπας Φραγκίσκος πήρε σήμερα το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου πριν μια εβδομάδα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο.

Ο ποντίφικας βγήκε από το νοσοκομείο απ' την κεντρική πύλη, με αναπηρικό αμαξίδιο και αστειευόμενος, δήλωσε: «είμαι ακόμα ζωντανός.»

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το ναυάγιο ανοικτά της Πελοποννήσου, τόνισε: «Πόνος, είναι ένας τεράστιος πόνος.»

Pope Francis speaks with reporters as he leaves Gemelli Hospital pic.twitter.com/Ydb6enh4Rn