Πάνω από τους μισούς βουλευτές των Τόρις υποστηρίζουν τον Σούνακ

Πάνω από το 50% των βουλευτών των Συντηρητικών στη Βρετανία τάσσονται υπέρ του Ρίσι Σούνακ, όπως μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα της Βρετανίας, που χαρακτηρίζουν φαβορί τον πρώην υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.

Πλέον, μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει την υποστήριξη του κόμματός του στο κοινοβούλιο, επισημαίνει το BBC και προσθέτει πως αν αυτό το ποσοστό εκφραζόταν και σε επίπεδο μελών, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα.

Οι ισχυρές τάσεις στήριξης του Σούνακ ενισχύθηκαν σήμερα Δευτέρα το πρωί, με τη δυναμική του στο κοινοβούλιο να ενισχύεται σημαντικά την επομένη της αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον από την «κούρσα» διαδοχής.

Δεν αποσύρεται η Μόρντοντ

Αντίθετα, η Πένι Μόρντοντ, έτερη υποψήφια για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην ηγεσία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία, προς το παρόν δεν έχει αποσυρθεί.

Δεν υπάρχει «απολύτως καμία πιθανότητα» η Πένι Μόρντοντ να αποχωρήσει από την κούρσα, ισχυρίστηκε ο Άντρεα Λίντσον, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την ηγεσία των Τόρις έναντι της Τερέζα Μέι το 2016 και αποχώρησε πριν από την ψηφοφορία.

Σούνακ «ψηφίζουν» οι 182

Προς το παρόν, η Μόρντοντ έχει συγκεντρώσει περίπου 90 υποστηρικτές μεταξύ των Συντηρητικών βουλευτών και δίνει μάχη για να φτάσει τους 100, προκειμένου να παραμείνει στην «κούρσα» διεκδίκησης της ηγεσίας μέσω της εκλογικής διαδικασίας.

Mordaunt campaign now claim they have 90 MPs💥 (24 names are public, one of whom has just all but called for her to withdraw)

Ο Σούνακ, σύμφωνα με την καταμέτρηση των βουλευτών που δημοσίως τον έχουν στηρίξει από τον Guardian, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 182 θετικές «ψήφους».

Πάντως, οι υποστηρικτές της Μόρντοντ θεωρούν ότι πολλοί από τους πρώην υποστηρικτές του Τζόνσον θα συνεχίσουν να κινούνται προς την υποψήφιά τους, πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, ενώ βετεράνος των Τόρις υποστηρίζει ότι η Μόρντοντ θα έπρεπε να αποχωρήσει για λόγους σταθερότητας και ενότητας στο κόμμα.

Θετική αντίδραση στις αγορές

Παρά τον διαφαινόμενο διχασμό του κόμματος των Συντηρητικών, το πρωί της Δευτέρας, οι αγορές υποδέχτηκαν θετικά την ανάδειξη του Σούνακ σε φαβορί. Η στερλίνα κινήθηκε περίπου 0,4% υψηλότερα, στα 1,1 δολ., μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του πρώην πρωθυπουργού, Τζόνσον.

Επιπλέον, το κόστος δανεισμού του δημοσίου κατέγραψε μείωση σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η αποχώρηση του Τζόνσον

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Τζόνσον τόνισε ότι έχει την υποστήριξη 102 βουλευτών των Τόρις, αλλά δεν θα λάβει μέρος στην κούρσα διαδοχής της Λιζ Τραζ για να μην διχαστεί το κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές του στην Καραϊβική για να συμμετάσχει στην κούρσα, είχε συγκεντρώσει μέχρι χθες Κυριακή το βράδυ, περίπου 60 υπογραφές, έναντι περισσότερων των 140 για τον Ρίσι Σουνάκ και 25 για την Πένι Μόρντοντ.

Ο Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε με τους άλλους δύο διεκδικητές της ηγεσίας σε μία προσπάθεια να τους πείσει να συνταχθούν μαζί του.

Είμαστε ευγνώμονες στον Τζόνσον

Εν αναμονή της στάσης που θα κρατήσουν οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού μετά την απόφασή του να αποσυρθεί, ο Ρίσι Σούνακ διαμήνυσε ότι είναι ευγνώμων στον Τζόνσον.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that.