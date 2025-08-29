Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον μήνα Αύγουστο (για την ακρίβεια μέχρι τις 13 Αυγούστου), που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια και φτάνει πλέον τους 3.025.000. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015, μία εποχή που σηματοδοτούσε το αποκορύφωμα της ευρω-κρίσης.

Σε σχέση με τον Ιούλιο η αύξηση μπορεί να μην ήταν τεράστια, καθώς οι νέοι άνεργοι είναι περίπου 46.000, ωστόσο ο αριθμός των τριών εκατομμυρίων θεωρείται ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο. Στα ίδια επίπεδα είχε πλησιάσει ο αριθμός των ανέργων και το 2020, στο απόγειο του πρώτου κύματος της πανδημίας. Σήμερα το πανεθνικό ποσοστό ανεργίας φτάνει το 6,4%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη (11,8%) και στο Βερολίνο (10,5%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει η Βαυαρία (4,2%).

Από το 2022 η ανεργία αυξάνεται σταθερά στη Γερμανία, με κάποιες επιμέρους διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους είχε καταγραφεί προσωρινή μείωση από το 6,4% στο 6,2%.

Μόνο συγκυριακοί παράγοντες;

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας η άνοδος της ανεργίας με βάση τα στοιχεία για τον Αύγουστο οφείλεται εν μέρει σε συγκυριακούς παράγοντες, δηλαδή σε μία σχετική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το καλοκαίρι. Από κει και πέρα ωστόσο, είναι φανερό ότι «η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική εξασθένηση των τελευταίων ετών», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο «υπάρχουν κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης» υποστηρίζει η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας (και πρώην υπουργός Εργασίας) Αντρέα Νάλες.

Κάμψη και στο λιανικό εμπόριο

Μία ακόμη αρνητική είδηση για τη γερμανική οικονομία: Μείωση κατά 1,5% καταγράφει το λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο, έναντι αύξησης 1% τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μία απρόσμενα αισθητή μείωση των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο (-3,8%).

Πηγή: DW