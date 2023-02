Σεισμός Τουρκία - Συρία

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία ξεπέρασε τους 16.000 την Πέμπτη, ενώ αυξάνεται η οργή και η απογοήτευση για την ολιγωρία των Αρχών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν μέσω προεκλογικής περιόδου -η χώρα είναι προγραμματισμένο να προσέλθει σε κάλπες τον Μάιο- δήλωσε την Τετάρτη, κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές, ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται πλέον κανονικά και υποσχέθηκε ότι κανείς δεν θα μείνει άστεγος.

Οι πληγέντες από τον σεισμό στη νότια Τουρκία αναζητούν προσωρινό καταφύγιο και φαγητό μέσα στο κρύο και περιμένουν με αγωνία δίπλα στα ερείπια, όπου μπορεί να βρίσκονται ακόμα θαμμένοι συγγενείς και φίλοι.

Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία αυξήθηκε σε 12.391 μέχρι το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, καταγράφοντας αύξηση άνω του 30% σε σχέση με τον απολογισμό της Τετάρτης.

Εντωμεταξύ, ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει στην Τουρκία από δεκάδες χώρες. Η Ελλάδα, με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στέλνει στη γειτονική χώρα πέντε αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι Έλληνες διασώστες, που ενισχύθηκαν και με δεύτερη μονάδα ΕΜΑΚ, συνεχίζουν να σώζουν ζωές.

Την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία συνοδεύουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Επιπλέον, το πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους της βόρειας Συρίας βρίσκεται καθ’ οδόν προς τα νότια τουρκικά σύνορα με την ελπίδα να τα διασχίσει σήμερα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές από ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με πηγή, η αυτοκινητοπομπή περιλαμβάνει έξι φορτηγά.

Η οργάνωση «Λευκά Κράνη» της Συρίας τονίζουν ότι «ο χρόνος τελειώνει», με «εκατοντάδες οικογένειες» να παραμένουν εγκλωβισμένες κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν στη Συρία.

We are at a critical point... Time is running out, hundreds of families are still stuck under the rubble. Every second means saving a life. 75+ hours after the #earthquake, our teams continue search operations amid great difficulties & need for heavy machinery to remove rubble. pic.twitter.com/TBmGIhu64H