«Πανηγυρισμοί» Πούτιν για τον αγωγό  Power of Siberia 2 - «Άνοιγμα» στις ΗΠΑ για την Αλάσκα

Τη σημασία που έχει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, που θα συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα, υπογράμμισε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον αγωγό είναι μια «από τις μεγαλύτερες ενεργειακές πρωτοβουλίες» σε όλο τον κόσμο,.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τους όρους του deal, η Gazprom θα μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του Power of Siberia 2 για 30 χρόνια, ενώ συμφώνησε και να επεκτείνει τις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω δύο άλλων διαδρομών.

Παράλληλα, ο Πούτιν έκανε «άνοιγμα» στις επιχειρήσεις χωρών της Δύσης να επιστρέψουν στη Ρωσία εν μέσω της μαζικής φυγής εταιρειών από τη χώρα του λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Πολλές δυτικές εταιρείες αναμένουν να επιστρέψουν στη Ρωσία μόλις σταματήσουν οι πολιτικοί περιορισμοί», όπως χαρακτήρισε ο Πούτιν τις κυρώσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με όλες τις χώρες».

Κάλεσμα στις ΗΠΑ για συνεργασία στην Αλάσκα

Ακόμα, ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αλάσκα, αλλά απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό δυναμικό πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πούτιν.