Παναμάς: Το δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ δεν τήρησε τους ναυτιλιακούς κανόνες

Το υπό παναμέζικη σημαία τάνκερ που κατασχέθηκε το Σάββατο από αμερικανικές δυνάμεις παραβίαζε τους κανόνες του Ναυτικού Δικαίου και είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο.

Αυτό δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Παναμά, Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι αρχές μιας χώρας δύνανται να ακυρώσουν την εγγραφή πλοίου στο εθνικό νηολόγιο της, εφόσον διαπιστωθεί πως παραβιάζει τους κανόνες του Ναυτικού Δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Centuries, το οποίο έγινε στόχος επιχείρησης της αμερικανικής Ακτοφυλακής το Σάββατο στην Καραϊβική, μετέφερε 1,8 εκατ. βαρέλια αργού που είχε φορτώσει σε λιμάνι της Βενεζουέλας για λογαριασμό κινεζικής εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας TankerTrackers.

PREPARE TO BE BOARDED.



This morning @USCG in coordination with the @DeptofWar executed a lightning strike operation to seize the Motor Tanker Centuries, which is suspected of carrying oil subject to U.S. sanctions.



The iron fist of America’s joint military and federal law… pic.twitter.com/lcUVauqg2M — Homeland Security (@DHSgov) December 20, 2025

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό της PdVSA, της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, στο οποίο «επιβάλλονται κυρώσεις», ανέφερε μέσω X η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την ίδια, το τάνκερ αποτελεί «μέρος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας» για το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Μαδούρο.