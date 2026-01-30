Παναμάς: Ακυρώθηκε η παραχώρηση λιμανιών της Διώρυγας στην CK Hutchison - Αντίδραση από Κίνα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά ακύρωσε την παραχώρηση στην HK Hutchison του Χονγκ Κόνγκ της εκμετάλλευσης δύο λιμανιών της διώρυγας, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πεκίνου, το οποίο υποσχέθηκε σήμερα να «προστατεύσει τα θεμιτά δικαιώματα και συμφέροντα των επιχειρήσεών του», ενώ η απόφαση του δικαστηρίου «απορρίφθηκε κατηγορηματικά» και από την κυβέρνηση της αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ.

Η ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μειώσουν την κινεζική παρουσία σ' αυτή τη στρατηγικής σημασίας οδό, ενισχύοντας τις εντάσεις γύρω από τη διώρυγα αυτή, που συνδέει δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι σήμερα οι δύο κύριοι χρήστες αυτής της οδού των 80 χιλιομέτρων μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

«Η κινεζική πλευρά θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά τα θεμιτά δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, η κυβέρνηση της αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της πως «αποδοκιμάζει έντονα και απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την απόφαση», διευκρινίζοντας ότι «αντιτίθεται κατηγορηματικά στο να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση μέσα καταναγκασμού, καταπιεστικά ή άλλες παράλογες μεθόδους στις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις για να βλάψει σοβαρά τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα των επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ».

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά έκρινε χθες, Πέμπτη, «αντισυνταγματικούς» τους νόμους, βάσει των οποίων η CK Hutchison εκμεταλλεύεται τα λιμάνια που βρίσκονται στις δύο εισόδους της διώρυγας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ακύρωση των συμβολαίων αναφορικά με τα λιμάνια του Κριστόμπαλ, στην πλευρά του Ατλαντικού, και της Μπαλμπόα, στην πλευρά του Ειρηνικού, είχε ζητηθεί από το παναμαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό το τελευταίο είχε καταθέσει πέρυσι δύο προσφυγές, εκτιμώντας ότι τα συμβόλαια αυτά είχαν παρατυπίες.

Οι προσφυγές αυτές είχαν υποβληθεί με φόντο ισχυρές πιέσεις εκ μέρους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει πέρυσι να καταλάβει τη διώρυγα, ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται υπό την επιρροή του Πεκίνου.

Μια θυγατρική της CK Hutchison, η Panama Ports Company (PPC), αμφισβήτησε τη νομική βάση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Η νέα απόφαση (...) στερείται νομικής βάσης και θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την PPC και το συμβόλαιό της, αλλά επίσης την ευημερία και τη σταθερότητα χιλιάδων οικογενειών στον Παναμά που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη λιμενική δραστηριότητα», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Panama Ports Company.

Ο Πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «λεόντεια» αυτά τα συμβόλαια, καθώς και «αντίθετα στα εθνικά συμφέροντα».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί πλέον από τον Παναμά προνομιακούς όρους για τη χρήση της διώρυγας από τα αμερικανικά πλοία.