Παλλόνε: Ο Ερντογάν εργάζεται ενάντια στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

Αυστηρή κριτική στην Τουρκία για τη στάση της απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ασκεί ο Δημοκρατικός βουλευτής Φρανκ Παλλόνε με ανάρτησή του στο Twitter.

Με αφορμή δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο, υπερπολυτελή ρωσικά γιoτ, βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία, ο Αμερικανός βουλευτής σχολιάζει:

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία παρέχει ασφαλές καταφύγιο στους Ρώσους δισεκατομμυριούχους που προσπαθούν να αποφύγουν τις κυρώσεις. Όλα είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου σύμφωνα με το οποίο ο Ερντογάν συνεχίζει να εργάζεται ανοιχτά ενάντια στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

It’s no surprise that Turkey is providing safe haven for Russian billionaires trying to avoid sanctions. It’s all part of a larger pattern where Erdogan continues to openly work against the interests of the U.S. and our NATO allies.https://t.co/LtweNsnaOZ