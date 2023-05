Πακιστάν: Προφυλακίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Χαν - Διαδηλώσεις και επέμβαση του στρατού

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν προφυλακίστηκε την Τετάρτη για μια υπόθεση διαφθοράς, την επομένη της σύλληψής του, που έχει πυροδοτήσει βίαιες ταραχές σε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα η πακιστανική κυβέρνηση να αποφασίσει την ανάπτυξη του στρατού στην επαρχία Πουντζάμπ.

«Το δικαστήριο ενέκρινε την προφυλάκιση του Ίμραν Χαν για περίοδο οκτώ ημερών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μπουχάρι, δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, μετά την κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία.



Η σύλληψη του Χαν έγινε μία ημέρα αφότου ο πανίσχυρος στρατός της χώρας τον επέκρινε επειδή κατηγόρησε κατ’ επανάληψη έναν υψηλόβαθμο στρατιωτικό ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του αλλά και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ότι ευθύνεται για την απομάκρυνσή του από την εξουσία, πριν από έναν χρόνο.

Βίαιες διαδηλώσεις μαίνονται μετά τη σύλληψή του χθες οδηγώντας την κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως για την ανάπτυξη του στρατού στην επαρχία Πουντζάμπ, την πολυπληθέστερη επαρχία στη χώρα, όπου σχεδόν 1.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και 130 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Η διαταγή για ανάπτυξη του στρατού, που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών δεν προσδιορίζει την ημερομηνία ή τη χρονική διάρκεια της ανάπτυξης που ζήτησε η επαρχιακή κυβέρνηση, ούτε τον αριθμό των στρατιωτών που θα αναπτυχθούν.

Το πακιστανικό τηλεοπτικό δίκτυο GEO TV μετέδωσε πως η τοπική κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ ζήτησε και αυτή την ανάπτυξη του στρατού για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε την Τετάρτην στο Κοινοβούλιο ότι το Λονδίνο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Πακιστάν. «Η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί εσωτερική υπόθεση του Πακιστάν. Υποστηρίζουμε τις ειρηνικές δημοκρατικές διαδικασίες και την τήρηση του κράτους δικαίου και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», τόνισε ο Σούνακ.

Η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ιμράν Χαν και το κάλεσμα του κόμματός του για πανεθνικές διαδηλώσεις αποτελούν ακόμα ένα πλήγμα για την πυρηνικά εξοπλισμένη χώρα που παλεύει με την οικονομική κρίση.

