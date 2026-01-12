Πακιστάν και Ινδονησία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη και drones

Το ενδεχόμενο μίας συμφωνίας που περιλαμβάνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Τζακάρτα, συζήτησαν ο υπουργός Άμυνας της Ινδονησίας και ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν, κατά τη συνάντησή τους στο Ισλαμαμπάντ. Αυτό ανέφεραν τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας που έχουν γνώση της συνάντησης της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία του Πακιστάν προχωρά σε μια σειρά διαπραγματεύσεων για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης και τον στρατό του Σουδάν, και επιδιώκει να εδραιωθεί ως σημαντικός περιφερειακός παράγοντας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδονησίας επιβεβαίωσε τη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Άμυνας, Sjafrie Sjamsoeddin, και του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν, Zaheer Ahmed Baber Sidhu.

«Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συζήτηση των γενικών σχέσεων αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού διαλόγου, της ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ των αμυντικών θεσμών και των ευκαιριών για αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε διάφορους τομείς μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ταξίαρχος Rico Ricardo Sirait, στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Μια πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιστράφηκαν γύρω από την πώληση αεροσκαφών JF-17, ενός πολλαπλών ρόλων μαχητικού αεροσκάφους που αναπτύχθηκε από κοινού από το Πακιστάν και την Κίνα, και δολοφονικών drones σχεδιασμένων για επιτήρηση και κρούση στόχων. Οι άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αφορούν περισσότερα από 40 αεροσκάφη JF-17. Μία από αυτές ανέφερε ότι η Ινδονησία ενδιαφέρεται επίσης για τα drones Shahpar του Πακιστάν.

Οι πηγές δεν μοιράστηκαν καμία πληροφορία σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και τη διάρκεια της προτεινόμενης συμφωνίας.

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων του πακιστανικού στρατού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.