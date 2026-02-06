Πακιστάν: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί - Τουλάχιστον 169 τραυματίες (vids)

Τουλάχιστον 31 άτομα σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της προσευχής σε σιιτικό τζαμί μετά από επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

«Ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη έχει αυξηθεί. Συνολικά 31 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος του Ισλαμαμπάντ, Ιρφάν Μέμον.

Εικόνες από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν αιματοβαμμένα πτώματα να κείτονται στο χαλί του τζαμιού, περιτριγυρισμένα από θραύσματα γυαλιού, συντρίμμια και πανικοβλημένους πιστούς.

Reports indicate an explosion at a Shiite religious center in Islamabad, the capital of Pakistan. pic.twitter.com/sUBl8zbxm5 — Tehran Times (@TehranTimes79) February 6, 2026

Δεκάδες άλλοι τραυματίες κείτονταν στον κήπο έξω από το τζαμί, ενώ οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια. Οι βομβιστικές επιθέσεις είναι σπάνιες στην αυστηρά φυλασσόμενη πρωτεύουσα, αν και το Πακιστάν έχει πληγεί από ένα αυξανόμενο κύμα βίας τα τελευταία χρόνια.

Η έκρηξη έπληξε το τζαμί κατά τη διάρκεια της παρασκευής προσευχής, σύμφωνα με τον αστυνομικό αξιωματικό Ζαφάρ Ικμπάλ. «Δεν μπορώ να πω πόσοι είναι οι νεκροί αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, υπάρχουν νεκροί».

Δύο αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο δράστης σταμάτησε στην πύλη του τζαμιού πριν πυροδοτήσει τη βόμβα. Ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα ΜΜΕ.

🇵🇰🚨#BREAKING : An explosion occurred on the outskirts of Islamabad, targeting an Imambargah in the Tarlai Kalan area. According to initial reports, the blast caused multiple casualties.#Islamabad #Pakistan pic.twitter.com/UxVcKN8zyA — TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) February 6, 2026

Μια βομβιστική επίθεση στις 11 Νοεμβρίου σκότωσε 12 άτομα στο Ισλαμαμπάντ και τραυμάτισε άλλα 27 σε μια επίθεση που, σύμφωνα με το Πακιστάν, πραγματοποιήθηκε από Αφγανό υπήκοο. Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Οι σιίτες, που αποτελούν μειονότητα σε μια χώρα με 241 εκατομμύρια κατοίκους, όπου κυριαρχεί η σουνιτική μουσουλμανική θρησκεία, έχουν στο παρελθόν αποτελέσει στόχο θρησκευτικών βιαιοτήτων, μεταξύ άλλων από τη σουνιτική ισλαμιστική μαχητική ομάδα Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν, η οποία τους θεωρεί αιρετικούς.