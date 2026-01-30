Η Άγκυρα αξιοποιεί τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται και με τη δική της ασφάλεια. Ζητήματα όπως το Ιράν, η Γάζα και η Συρία παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς θεωρούνται περιοχές όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για ειρηνικές λύσεις, στις οποίες η Τουρκία επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Σε μια κρίσιμη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με στρατιωτικό χτύπημα το Ιρανικό καθεστώς, η Τουρκία φαίνεται ότι θα προσφέρει τη λύση της διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Αραγτσί

Την Παρασκευή έφτασε στην Τουρκία ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, ο Χακάν Φιντάν θα πει στον Αραγτσί ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη να συμβάλει στην επίλυση των τρεχουσών εντάσεων μέσω διαλόγου», και θα επαναλάβει την αντίθεση της Τουρκίας «στις στρατιωτικές επεμβάσεις κατά του Ιράν (λόγω) των περιφερειακών και παγκόσμιων κινδύνων που θα συνεπαγόταν ένα τέτοιο βήμα».

Προσέγγιση βήμα-βήμα

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera την Τετάρτη, ο Φιντάν δήλωσε ότι είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα με το Ιράν «ένα προς ένα», αντί για όλα μονομιάς. Μάλιστα ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ισραήλ που θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επιθετικότητα κατά της Τεχεράνης είναι να καταστρέψει ορισμένες κρίσιμες δυνατότητες του ιρανικού στρατού, πράγμα που όπως πιστεύει ο Χακάν Φιντάν δεν μπορεί να το κάνει επειδή ο ιρανικός λαός ενώνεται πάντα γύρω από τους ηγέτες του.

Επικοινωνία Ερντογάν – Πεζεσκιάν

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του σήμερα, Παρασκευή, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την άμβλυνση των εντάσεων και την επίλυση ζητημάτων», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της στο X, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν θα δεχτεί επίσης τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επισκέπτεται την Τουρκία για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του.