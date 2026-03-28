Παχλαβί: Είμαι έτοιμος να ηγηθώ μετάβασης από την Ισλαμική Δημοκρατία, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή (vids)

Ο εξόριστος Ιρανός πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλαβί δήλωσε, μιλώντας σε συγκέντρωση Αμερικανών συντηρητικών, ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί μιας πολιτικής μετάβασης από την Ισλαμική Δημοκρατία, τονίζοντας πως θα καλέσει τον ιρανικό λαό σε εξέγερση όταν «ωριμάσουν οι συνθήκες».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Παχλαβί απηύθυνε ομιλία διάρκειας περίπου 30 λεπτών στο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών, που πραγματοποιήθηκε κοντά στο Ντάλας, λαμβάνοντας επανειλημμένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

«Ένα ελεύθερο Ιράν είναι πλέον εφικτό», δήλωσε. «Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ελευθερία δεν έρχεται χωρίς κόστος».

Στην ομιλία του κάλεσε επίσης σε μια νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική στη Μέση Ανατολή, στην οποία ένα Ιράν μετά την Ισλαμική Δημοκρατία θα εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Επικαλέστηκε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, προτείνοντας την επέκτασή τους σε αυτό που αποκάλεσε «Συμφωνίες του Κύρου», προς τιμήν του Κύρου του Μεγάλου, τον οποίο χαρακτήρισε εκδότη της πρώτης χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία, σε αντίθεση –όπως είπε– με το σημερινό καθεστώς.

«Φανταστείτε μια νέα Μέση Ανατολή όπου το Ιράν είναι φίλος του Ισραήλ», ανέφερε. «Όπου οι Συμφωνίες του Αβραάμ επεκτείνονται σε Συμφωνίες του Κύρου».

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

#BREAKING 🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Iranians at CPAC Dallas expressed gratitude to US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, advocating for regime change in Iran with His Royal Majesty Reza Pahlavi as the Transitional Government’s leader. pic.twitter.com/yiylTbw4vf — Prime (@nucleusprime) March 28, 2026

Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, υποστήριξε ότι κάλεσε τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα – όπως είπε – το μεγαλύτερο κύμα κινητοποιήσεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, που εξαπλώθηκε και στις 31 επαρχίες.

Κατηγόρησε το καθεστώς για βίαιη καταστολή, κάνοντας λόγο για περισσότερους από 40.000 νεκρούς και 300.000 τραυματίες, καθώς και για διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο για 29 συνεχόμενες ημέρες.

Κλείνοντας, έκανε παραλληλισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Prince Reza Pahlavi at CPAC:



"President Trump is Making America Great Again. I intend to Make Iran Great Again." pic.twitter.com/s1g1gFlIAr — Open Source Intel (@Osint613) March 28, 2026

«Ελπίζω και πιστεύω ότι η Ιστορία θα θυμάται το 2026 και ως το έτος της αναγέννησης του Ιράν», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει ξανά μεγάλη την Αμερική. Εγώ σκοπεύω να κάνω ξανά μεγάλο το Ιράν».

