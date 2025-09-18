Μια μυστική συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη κατήγγειλε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και συνοδευτική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής επίσκεψης.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως ‘επιχειρηματία’, χωρίς να αναφέρει το όνομά του κατά την επίσκεψη», δήλωσε ο Οζέλ.

Ο Οζέλ κατήγγειλε επίσης ότι ο Ερντογάν εμπλέκεται σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα.