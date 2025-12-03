Ουσακόφ: Τα κέρδη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης επηρέασαν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει τελευταία η Ρωσία στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, είχε όπως είπε, ένα θετικό αντίκτυπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την παραμονή των συνομιλιών, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη από την Ρωσία της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία την οποία του ανέφεραν οι στρατιωτικοί του διοικητές. Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό του, λέγοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται εκεί.

Αλλά ο Ουσακόφ μιλώντας μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ, δήλωσε ότι «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων, φυσικά, επηρεάσθηκαν από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων…στο πεδίο της μάχης».

«Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των στρατιωτικών τους κατορθωμάτων, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των δρόμων προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε πως ελπίζει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τους θα υιοθετήσουν επίσης «μια πιο ισορροπημένη στάση και αντίληψη για αυτό που συμβαίνει».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% τη Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλαμβάνοντας μόνο 1% του εδάφους της σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, αν και το 2025 είχαν προελάσει με πιο γρήγορους ρυθμούς από το 2022, σύμφωνα με τους ουκρανικούς χάρτες.