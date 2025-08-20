Ουκρανός αξιωματούχος: Συνεχίζονται οι εργασίες για το στρατιωτικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο αρχηγός του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη διαμόρφωση του στρατιωτικού σκέλους των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας πιθανής διευθέτησης του πολέμου με τη Ρωσία.

«Οι ομάδες μας, κυρίως οι στρατιωτικές, έχουν ήδη ξεκινήσει ενεργά την εργασία τους πάνω στο στρατιωτικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας», έγραψε ο Αντρίι Γερμάκ στα αγγλικά στην πλατφόρμα X, μετά από συνάντηση συμβούλων εθνικής ασφάλειας από δυτικές χώρες και το ΝΑΤΟ.

Ο Γερμάκ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τους συμμάχους της, ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει σε περίπτωση που η Ρωσία συνεχίσει να παρατείνει τον πόλεμο και να διαταράσσει συμφωνίες σχετικά με διμερείς και τριμερείς συναντήσεις ηγετών.

Ένας Δυτικός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι μια μικρή ομάδα στρατιωτικών ηγετών συνεχίζει τις συζητήσεις στην Ουάσινγκτον για την επεξεργασία επιλογών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, μετά την ολοκλήρωση μιας μεγαλύτερης εικονικής συνάντησης.