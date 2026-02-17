Ουκρανικό: Ξεκίνησαν οι νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο Facebook.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Ο Τραμπ πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να καταλήξουν σε συμφωνία, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παραπονεθεί ότι η χώρα του αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση για να κάνει παραχωρήσεις.

Πριν από τις συνομιλίες, η Ρωσία πραγματοποίησε σφοδρές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, άφησαν δεκάδες χιλιάδες χωρίς θέρμανση και νερό.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για να καταλήξουν σε μια «πραγματική και δίκαιη» ειρηνευτική συμφωνία μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και προμηθειών όπλων στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έδειξε την Ουκρανία όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι περίμενε από τις συνομιλίες στη Γενεύη, οι οποίες θα ακολουθήσουν ένα πρωινό διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων σε διαφορετικό χώρο στην ελβετική παραλίμνια πόλη.

«Λοιπόν, έχουμε μεγάλες συνομιλίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Θα είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, η Ουκρανία καλύτερα να έρθει γρήγορα στο τραπέζι. Αυτό είναι το μόνο που σας λέω».