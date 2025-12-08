Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, θα συναντηθεί, σήμερα, Δευτέρα στο Λονδίνο με Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης, μετά τις κατηγορίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει διαβάσει την τελευταία πρόταση ειρήνης, ενώ το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη νέα, πιο σκληρή στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έκρινε ότι ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη εξετάσει την αμερικανική πρόταση, ύστερα από συνομιλίες στο Μαϊάμι μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών, οι οποίες άφησαν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, εδαφικών ρυθμίσεων και εγγυήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πέσκοφ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία υιοθετεί πιο αντιπαραθετική στάση προς την Ευρώπη και παρουσιάζει την Ουάσινγκτον ως κεντρικό μεσολαβητή για την επαναφορά της σταθερότητας.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει στο Λονδίνο τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτζ, με στόχο μια κοινή αποτίμηση της κατάστασης και της αμερικανικής διαμεσολάβησης. Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και των Ουκρανών αξιωματούχων Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ, δεν κατέληξαν σε πρόοδο.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones και πυραύλους σε μήνες, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Παράλληλα, η Ευρώπη ερευνά μια σειρά από ανεξήγητες εμφανίσεις drones κοντά στις ακτές της Ιρλανδίας και της Γαλλίας, σε ορισμένες περιπτώσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε το φαινόμενο «υβριδικό πόλεμο», ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανή τη ρωσική εμπλοκή, παρότι καμία συσκευή δεν έχει εντοπιστεί ή καταρριφθεί.