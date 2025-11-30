Ουκρανικό drone έπληξε τουρκικό τάνκερ στα ανοιχτά της Σενεγάλης σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τοπικές πηγές αλλά και παράγοντες του ναυτιλιακού κλάδου, το τουρκικό δεξαμενόπλοιο M/T Mersin φέρεται να χτυπήθηκε από ουκρανικό drone στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης.

Το εν λόγω πλοίο φέρεται να έγινε στόχος επειδή μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο.

Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για το τρίτο συμβάν που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες κατά δεξαμενόπλοιων που φέρονται να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, προηγήθηκαν δύο τέτοιου τύπου περιστατικά (στην περιοχή ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Τουρκίας).

The oil tanker M/T Mersin (9428683) is sinking off the coast of Senegal.



In August, it visited the Russian port of Taman, from where it headed to Togo. It entered the port, stayed for several hours, and then departed with its cargo. It then headed to Senega pic.twitter.com/PcNuSASIyR — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) November 30, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δεξαμενόπλοιο M/T Mersin περιγράφεται πια ως «ημιβυθισμένο». Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια αναφορές για θύματα ή ρύπανση μεγάλης κλίμακας, ενώ ούτε οι αρχές της Ουκρανίας, αλλά ούτε και εκείνες της Σενεγάλης έχουν εκδώσει κάποια λεπτομερή επίσημη ανακοίνωση. Το M/T Mersin είναι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά που ανήκει στην τουρκική εταιρεία Beşiktaş Denizcilik.

Έχει μήκος περίπου 183 μέτρα και πλάτος 32 μέτρα. Κατασκευάστηκε το 2009 στα ναυπηγεία SSP Shipbuilding στη Νότια Κορέα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το M/T Mersin βρίσκεται επισήμως στη λίστα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ε.Ε. ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το εν λόγω πλοίο παρουσιάζεται να είχε ελλιμενιστεί πρόσφατα στο Νοβοροσίσκ.