Ουκρανική οργή για την ανάληψη από τη Ρωσία της προεδρίας του ΣA του ΟΗΕ

Οργισμένη είναι η αντίδραση της Ουκρανίας στην ανάληψη από τη Ρωσία της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Δεν είναι απλώς μια ντροπή. Είναι άλλο ένα συμβολικό πλήγμα στο σύστημα των διεθνών σχέσεων που βασίζεται σε κανόνες», έγραψε στο Twitter ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γέρμακ.

Το Σάββατο 1η Απριλίου η Ρωσία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εναλλάσσεται κάθε μήνα.

Η τελευταία φορά που η Ρωσία είχε την προεδρία του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών ήταν τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο μάλιστα διεμήνυσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει «να ασκήσει όλα τα δικαιώματα του» στον συγκεκριμένο ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν την Πέμπτη τη Ρωσία να «συμπεριφερθεί επαγγελματικά» όταν αναλάβει τον ρόλο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα μέσο για να εμποδιστεί η Μόσχα από τη θέση.

Ο Γέρμακ επιτέθηκε επίσης στο Ιράν, το οποίο το Κίεβο και οι σύμμαχοί του κατηγορούν ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν απειλήσει τις ουκρανικές εγκαταστάσεις υποδομής.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα.

«Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην αργία ενός κράτους τρόμου -του Ιράν- ένα άλλο κράτος τρόμου -η Ρωσία- αρχίζει να προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε ο Γέρμακ, αναφερόμενος στην ιρανική αργίαγια την Ημέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

