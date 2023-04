Βρετανικό ΥΠΑΜ: Η ρωσική χειμερινή επίθεση στην Ουκρανία απέτυχε

Οι προσπάθειες της Ρωσίας να αυξήσει τον στρατιωτικό έλεγχο που ασκεί στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας απέτυχαν, σύμφωνα με Βρετανούς ειδικούς στην άμυνα στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση πληροφοριών τους που εκδόθηκε σήμερα.

Ο επικεφαλής του ρωσικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της χώρας στην Ουκρανία στις 11 Ιανουαρίου, προσπάθησε να «εξαπολύσει γενική χειμερινή επίθεση με σκοπό να επεκτείνει τον ρωσικό έλεγχο σε ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στο Twitter.

«Ογδόντα ημέρες μετά, είναι όλο και πιο φανερό πως αυτό το σχέδιο απέτυχε», προστίθεται στο κείμενο.

Σε αρκετά σημεία κατά μήκος του μετώπου, «οι ρωσικές δυνάμεις πέτυχαν οριακά μόνο κέρδη με κόστος δεκάδες χιλιάδες απώλειες», ανέφερε το υπουργείο. Αυτό είχε αποτέλεσμα να «χαθεί σε μεγάλο βαθμό» το πλεονέκτημα στον αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που είχε αποκτηθεί με τη μερική επιστράτευση πέρυσι.

«Υπάρχει η ρεαλιστική πιθανότητα ο Γκερασίμοφ να σπρώχνει τα όρια τού μέχρι πόσο η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας θα μπορεί να αντέξει την αποτυχία», εκτιμά το υπουργείο.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας παρέχει καθημερινές επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των υπηρεσιών του αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο για στοχευμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης.

