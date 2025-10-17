Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου στην Κριμαία
Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου στην Κριμαία

17/10/2025 • 18:30
Η Ουκρανία έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου και αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από τη Μόσχα Κριμαία τη νύχτα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι - μια βάση στο Χβαρντίισκε και μια αποθήκη στο Τζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό - δέχθηκαν επίθεση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

