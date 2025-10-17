Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου στην Κριμαία

Η Ουκρανία έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου και αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από τη Μόσχα Κριμαία τη νύχτα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι - μια βάση στο Χβαρντίισκε και μια αποθήκη στο Τζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό - δέχθηκαν επίθεση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.
⚠️ Ukrainian Special Operations Forces launched precise drone strikes on the night of Oct 17, targeting an oil depot in Hvardiiske and the “Gverdeiskii” industrial complex in Karierne, in Russian-occupied Crimea. pic.twitter.com/pC7V6N8fa9— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) October 17, 2025