Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου στην Κριμαία

Η Ουκρανία έπληξε ρωσική αποθήκη πετρελαίου και αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από τη Μόσχα Κριμαία τη νύχτα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι - μια βάση στο Χβαρντίισκε και μια αποθήκη στο Τζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό - δέχθηκαν επίθεση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.